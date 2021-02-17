Загреб, 17 февраля, 2021, 21:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович после заседания президиума правящего Хорватского демократического содружества 17 февраля рассказал о возможности поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V)

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Напомним, высокопоставленные источники правящей партии Хорватского демократического содружества, близкие к Пленковичу, 16 февраля подтвердили информацию о поставках около миллиона доз российской вакцины «Спутник V» до одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), которое ожидается в апреле.

Россия готова в течение недели поставить в Хорватию миллион доз вакцины, подтвердил 16 февраля вечером и посол России Андрей Нестеренко.

То, что Хорватия планирует приобрести «Спутник V» до одобрения этой вакцины в ЕС, подтвердил также министр здравоохранения Хорватии Вили Берош на брифинге кризисного штаба 17 февраля.

Однако теперь Пленкович заявил, что перед применением «Спутника V» в Хорватии вакцина должна быть одобрена в ЕС.

«Мы наладили официальные контакты с российской стороной, наши ведомства зададут определенные критерии и объявят требования. Мы хотим иметь возможность зарезервировать дозы, когда эта вакцина будет одобрена. Мы хотим быть ответственным правительством, и мы не хотим попасть в ситуацию отсутствия доверия на рынке», — отметил Пленкович.