Каракас, 17 февраля, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Власти Венесуэлы планируют начать вакцинацию населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщил на пресс-конференции 17 февраля президент страны Николас Мадуро.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с набранной дозой вакцины «'Спутник V'»

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По его словам, к вакцинации планируется приступить уже в четверг, 18 февраля. Первыми прививку смогут получить медицинские работники.

«Благодаря сотрудничеству между Россией и Венесуэлой мы сможем гарантировать здоровье нашего народа», — заявил Мадуро.

Напомним, в октябре две тысячи добровольцев в Венесуэле приняли участие в третьей фазе клинических испытаний вакцины «Спутник V», поставленной в республику для этих целей Российским фондом прямых инвестиций. 13 февраля в Венесуэлу поступила первая партия препарата для массовой вакцинации населения страны.