Рим, 17 февраля, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Главной задачей нового правительства Италии будет скорейшее достижение победы над пандемией, заявил в среду, 17 февраля, кандидат в премьер-министры Италии Марио Драги.

INSM Марио Драги

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Борьба будет вестись «любыми средствами», правительство будет помогать «всем, кто страдает, и всем, кто теряет работу», сказал он.

В среду Драги выступил перед депутатами нижней палаты парламента Италии с речью о программе своего правительства.

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Драги, экс-глава Центробанка Италии и Центробанка ЕС, ранее получил мандат на формирование правительства от формального главы государства президента Серджо Маттареллы. Его кандидатуру поддержали почти все представленные в парламенте партии (кроме правых «Братьев Италии»), представители всех этих партий войдут в состав правительства. Официальное утверждение правительства Драги в парламенте должно состояться 18 февраля.

По данным на17 февраля, в Италии умерли 94 540человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на369 (днем ранее— на 336). Число подтвержденных носителей выросло на12 074(днем ранее — на10 386). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 751 657 — 4,5% населения страны. В настоящее время заражены388 864человека — на4822 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 298 844 человека (за день этот показатель вырос на 4849), что составляет 2,16% населения Италии. В последние дни этот показатель почти не увеличивается. В ряде регионов Италии местные СМИ сообщают о проблемах с организацией вакцинации.