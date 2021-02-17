Белград, 17 февраля, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Сербия пожертвует российскую вакцину «Спутник V» Черногории, заявила 17 февраля на пресс-конференции премьер-министр Сербии Анна Брнабич, указав, что для согласования деталей она отправится в Черногорию. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

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Брнабич рассказала об этом журналистам после экскурсии по научно-техническому парку Белграда вместе с президентом Фонда «Сколково» Аркадием Дворковичем.

«Спутник V наиболее близок к регистрации в Черногории, и мы стремились быть прагматичными», — отметила Брнабич, отвечая на вопрос журналиста о том, почему в Сербии решили выделить соседним странам вакцину «Спутник V» и Phizer, которыми эта страна располагает в наименьшем количестве.

Брнабич подчеркнула, что она рассматривает пожертвование не как политический вопрос, а как способ помочь здравоохранению.

«Я горжусь тем, что Сербия является солидарным государством. На данный момент у нас достаточно вакцин для вакцинации около 850 000 человек, при этом дополнительные прививки поступят к нам в течение следующих нескольких дней», — отметила Брнабич.