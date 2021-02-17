Москва, 18 февраля, 2021, 01:41 — ИА Регнум. Шумиха вокруг злоключений российского блогера Алексея Навального постепенно сходит на нет. Тем не менее стоит еще раз напомнить, что обсуждать вредоносность Навального для России можно по-разному. О том, как «проект Навальный» может значительно ухудшить качество российской демократии, рассуждает автор ИА REGNUMПлатон Беседин.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Навальный вместо головы

Проблема с приключениями Навального как раз в том, что они постепенно заслоняют собой любую оппозиционность, затмевая собой любую критику и сводя весь возможный спектр оппозиционности к глупой дилемме «за Навального или против?». Но оппозиционность, вообще-то, это необходимая составляющая живой демократической системы, и подменять ее одной-единственной, к тому же весьма нездоровой формой протеста как минимум нелогично.

А в перспективе вся история с навальнианой может надолго отбить у молодежи желание бороться с несправедливостью. А без толковой, активной оппозиции любая демократия рискует превратиться в унылое авторитарное болото. Читайте статью Платона Беседина «Избавьте оппозицию от Навального».