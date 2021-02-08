8 февраля 2021 | Время чтения 5 мин

Оппозиция в России сегодня всё больше ассоциируется с Навальным и его прихвостнями. Но он не только не является оппозицией, но и на корню уничтожает то, что могло бы принести России действительно положительные перемены, рождённые не извне в угоду иностранным интересам, а волей народной. И в данном контексте вся эта навальниада ещё более разрушительна.

Платон Беседин, , 17:41 — REGNUM Когда говорят об Алексее Навальном как об узнике лагерей и жертве несправедливости, лепя из него кого-то вроде бесстрашного Дон Кихота, яростно сражающегося с режимом, то это выглядит насколько смешно, настолько и нелепо. Однако мир наш зачастую функционирует так, что чем ложь более вопиющая, тем лучше. И оттого странные — да и не странные тоже, что печальнее — люди заявляют о пленении Навального: мол, он угроза, он таран, ибо полезен и автономен. Это безумие, конечно.

Навальный вместо головы Ольга Шматова © ИА Красная Весна

Навальный создавался как проект. Грамотно выстроенный, работающий под конкретные задачи. В своё время, когда Лимонова спросили об оппозиционности Алексея, писатель ответил: «Вы много знаете в России людей, которых отправляли за «решётку», а потом выпускали снова?». Эдуард Вениаминович знал, о чём говорил: его арестовали в Горном Алтае, приписав, как он сам заявлял, фиктивные преступления.

Эдуард Лимонов Иван Шилов © ИА REGNUM

И, действительно, как так получилось, что Навальный всякий раз уходил от наказания? Это, на секундочку, в «кровавом Мордоре», как выражаются оппозиционеры, где с неугодными расправляются на раз. Видимо, в определённый момент «крыша» Навального прохудилась или её изогнули под высокой температурой соответствующим образом — и лавочку прикрыли. Точка?

Нет, многоточие. Потому что игра продолжается. И, к примеру, господам и дамам, мальчикам и девочкам, вещающим о бескомпромиссном оппозиционере, совершенно бесполезно говорить о принадлежности Навального к политическому истеблишменту. Они яростны в своих убеждениях. Более того, они настолько светлолики и прекрасны, — ну прям элои! — что готовы выпустить кишки несогласным. Или распространять данные о семьях сотрудников полиции и Росгвардии. Во имя высших идеалов, ясное дело. Они вообще всё и всегда делают во имя высших идеалов. Красавцы. И красавицы.

Сторонники Навального Дмитрий Ветчинкин © ИА Красная Весна

Как сообщил нам Дмитрий Быков, разница между сторонниками Путина и Навального — антропологическая. Не поняли? Возмутились? Быков пояснил ещё раз и подчеркнул, что люди, коим не понравилось его объяснение, просто не знают на самом деле, что такое антропология и вообще как её применять. Вновь чувствуете, слышите, видите тот же дух? Да, это он: мы правы, а вы все идиоты — или, что лучше, проплаченные идиоты.

Такая ненависть к инакомыслию от тех, кто сам вещает, будто в России не допускают свободомыслия и волеизъявления, не просто пугает, но и отвращает. Потому что уж сильно напоминает фашизм. А тот в первую очередь, как писал Альбер Камю, есть презрение. Оно тотально сегодня. И идёт вместе с гордыней, когда невозможно признавать ошибки.

История, которая произошла с ветераном Игнатом Артёменко, насколько показательна, настолько и отвратительна. Пожалуй, если бы моего деда (участника Сталинградской битвы, к слову) назвали «куклой в орденах» — я бы с удовольствием съездил хулителю по лицу. Родственники Артёменко поступили умнее: они подали в суд за клевету — и правильно.

А вот там Навальный устроил не просто позорный цирк, а нечто из презентации злобного клоуна — вроде того, под которого маскировалось «Оно» из одноимённого романа Стивена Кинга (замечательного прежде всего в своей остросоциальной риторике, кстати). Однако зло плодится, зло рассеивается и ширится в своей банальности — и беда тут не только (а может, и не столько в господине Навальном), но и в его самых, хм, неадекватных сторонниках. Много ли их, мало ли? Процент вычленить вряд ли возможно. Однако те, что активны, — на виду со всеми их непотребствами.

Поэтому когда Навальный несёт человеконенавистническую ересь, то не только работает для них — позирует для толпы, — но и сцепливает её воедино. Как писалось в «Бесах», заговорщики должны быть повязаны общей кровью — да, но в данном случае ещё и грязью. Её много, к сожалению. И вот уже сторонники Алексея, что те насекомые, роют боевой путь ветерана, заодно упражняясь в ёрничестве относительно «победобесия».

В результате упражнения в «разоблачениях» сводятся лишь к заскорузлым вопросам оппоненту: «Так что, ты не видишь проблем? Иль готов оправдать преступления режима?». Такие, как говорят пацаны, предъявы кидаются и тем, кто проблемы страны видит, и тем, кто их не видит, — всё одно, все повинны. Совсем уж странно, когда подобный тон выдерживается по отношению к тем, кто боролся со злом российским задолго до появления на арене Навального (правда, если тот вообще когда-либо боролся).

Плакат сторонников Навального Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Что, к примеру, нового рассказано в затянутом ролике о дворце? Не писал разве тот же Лимонов аналогичное ещё в 2005—2006 годах? Или проблема в доступности информации? Тогда читать надо было, а тут просто сиди и смотри. Вот и вся разница — в образе действия. А вот образ мышления — он совсем разный. Потому что выкормыш и слуга истеблишмента никогда не уничтожит истеблишмент и не принесёт свободы.

Это важный аспект. И когда я слышу «мы выходим не за Навального, а против творящейся несправедливости» — мне это категорически не нравится. Нет, господа и дамы, мальчики и девочки, вы выходите под его лозунгами, под его знамёнами и работаете на него и на его хозяев. Так что это за наивность «мы не с ним — мы сами по себе»? Или это банальный, как любое зло, обман — других и себя тоже?

Колоссальная проблема, что оппозиция в России сегодня всё больше ассоциируется с Навальным и его прихвостнями. Во-первых, никакой оппозицией он не является. А во-вторых, на корню уничтожает то, что могло бы принести России действительно положительные перемены, рождённые не извне в угоду иностранным интересам, а волей народной. И в данном контексте вся эта навальниада ещё более разрушительна.