Вашингтон, 17 февраля, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Количество случаев заражения COVID-19 в США уменьшается — на прошлой неделе число новых заражений сократилось на 23%, а число госпитализаций с коронавирусом — на 16%, передает Reuters.

The National Guard Национальная гвардия штата Мэриленд, США

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Лишь три штата — Аляска, Небраска и Южная Дакота — на прошлой неделе предоставили данные, свидетельствующие об увеличении заражений коронавирусом.

Напомним, что число заражений и госпитализаций от COVID-19 идет в США на спад пятую неделю подряд.

Тем не менее врачи предупреждают, что хоть победа над пандемией и кажется близкой, радоваться еще рано, потому что в стране нарастает опасность распространения новых штаммов коронавируса.

На данный момент около 4% случаев заражения COVID-19 в США связывают с «британским» штаммом коронавируса, заявила руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски.

«Есть основания полагать, что «британский» штамм может стать доминирующим к концу марта», — предупредила Валенски во время выступления в программе «Лицом к стране» на канале CBS.