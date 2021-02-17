Нижний Новгород, 17 февраля, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Прокуратура Нижнего Новгорода провела проверку качества уборки снега в столице Приволжья во время обильных снегопадов в прошлые выходные и вынесла ряд предписаний руководству города и главам районных администраций. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве сегодня, 17 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

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В ведомстве отмечают, что во время проверки выявлено большое количество нарушений, а именно: ненадлежащая очистка дорог, наличие валов снега на перекрестках, тротуарах и остановках общественного транспорта, а также на пересечении проезжих частей, непроведение уборки на придомовых территориях и проездах.

Также крайнюю степень недовольства прокуратуры вызвало то, что территорию Нижнего Новгорода фактически чистили от снега только 260 единиц снегоуборочной техники — то есть чуть больше половины всего спецавтопарка, а снегоприемные пункты надлежащим образом не организованы и не оборудованы.

При этом, как подчеркивают в надзорном органе, власти города не контролировали процесс уборки снега и не приняли своевременные меры в отношении подрядных организаций в рамках имеющихся муниципальных контрактов.

За эти нарушения исполняющий обязанности прокурора Нижнего Новгорода внес отдельное представление мэру города Юрию Шалабаеву.