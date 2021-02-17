Санкт-Петербург, 17 февраля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в среду, 17 февраля, пройдет небольшой снег и сохранятся морозы. По состоянию на 09:50 мск температура воздуха составляет минус 12,7 градуса. По прогнозам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, ночь на 18 февраля может стать в Петербурге одной из самых холодных с начала зимы.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний Петербург

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По его словам, в минувший вторник, 16 февраля, температура воздуха в Северной столице поднялась до минус 4,5 градуса, и это оказался самый «тёплый» день из последних 13 суток. В среду, 17 февраля, метеорологические условия в Санкт-Петербурге будет определять тыловая часть циклона, ушедшего в центр Европейской России.

«В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег», — отметил Леус.

Температура воздуха −12… −14 градусов, по Ленинградской области −11… −16 градусов. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

«Предстоящая ночь может стать одной из самых холодных с начала зимы», — предупредил специалист.

Отметим, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 февраля в городе на Неве будет без существенных осадков, ночью и утром местами изморозь. Ветер переменный слабый.

Температура воздуха ночью −23… −25 градусов, в окрестностях местами до минус 28 градусов, днем −13… −15 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем — мало меняться.

В Ленинградской области по прогнозу ожидается до минус 33 градусов.