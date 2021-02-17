Луганск, 17 февраля, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Русофобия для официального Киева дороже здоровья собственных граждан. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник 16 февраля во время рабочей поездки в Антрацитовский район республики, сообщил Луганский информационный центр.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

«Наши оппоненты — политическое руководство Украины — преследуя цель показать свою антироссийскую настроенность, отказались приобретать вакцину «Спутник V». И это решение принято в тот момент, когда на территории Украины существует пандемия, больницы переполнены, люди нуждаются в вакцинации», — сказал он.

Пасечник отметил, что официальный Киев подвергает опасности жизни своих граждан, реализуя политические амбиции.

«На сегодняшний день территория Украины осталась, практически, у разбитого корыта», — подытожил глава ЛНР.

Напомним, ране министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что российской вакцине от COVID-19 «нечего делать» на Украине. При этом, в стране до сих пор не началась вакцинация из-за отсутствия других препаратов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Читайте также: Глава минздрава Украины: «Нечего здесь делать российской вакцине»