Сеул, 17 февраля, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн выразил обеспокоенность ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, сообщает агентство Рёнхап.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Прошло всего три дня с ослабления правил социального дистанцирования, но число выявленных за сутки пациентов впервые за последние 39 дней превысило 600», — заявил он.

Он предположил, что жители Республики Корея расслабились и перестали соблюдать необходимые санитарные требования. При этом глава южнокорейского правительства подчеркнул, что в стране зафиксировали неоднократные нарушения масочного режима и социального дистанцирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля в Южной Корее впервые за более чем месяц выявили 621 случай заражения коронавирусом нового типа. До этого на протяжении 39 дней в республике выявляли не более 500 инфицированных ежедневно.