В Черногории зафиксировали 476 новых случаев заражения коронавирусом
Подгорица, 17 февраля, 2021, 00:54 — ИА Регнум. В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1822 проведённых ПЦР-тестов, выявили 476 новых случаев коронавирусной инфекции, еще 11 человек скончались. Из больниц выписались 446 пациентов. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 16 февраля.
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В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из 11 скончавшихся от коронавируса самому старшему было 86 лет, а самому младшему — 55 лет.
С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 69 770, а количество скончавшихся составляет 910 человек с начала 2020 года.
Напомним, что ранее, 15 февраля, в Черногории было подтверждено 373 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 9 смертельных случаев.