Токио, 17 февраля, 2021, 00:53 — ИА Регнум. В Японии 17 февраля начинается массовая вакцинация жителей от коронавирусной инфекции. На первом этапе планируется привить медицинских работников.

Джеймс Тиссо. Девушка, держащая японские предметы. 1865

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Ожидается, что вакцинация около четырёх млн медиков и социальных работников может продлиться до начала апреля. После этого, в рамках второго этапа, планируется привить около 36 млн человек старше 65 лет, на третьем этапе — 8,2 млн граждан страны с хроническими заболеваниями. Предполагается, что к маю текущего года вакцинация станет доступной для всех остальных жителей страны.

Напомним, что первая партия вакцины компании Pfizer, объёмом 400 тыс. доз, была доставлена в Токио из Бельгии 12 февраля. Доставка второй партии ожидается на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство здравоохранения Японии проведёт исследование среди населения на предмет появления возможных побочных эффектов после вакцинации от COVID-19.

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