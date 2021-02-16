В Турции зафиксировано 7906 новых случаев заражения коронавирусом
Анкара, 17 февраля, 2021, 00:53 — ИА Регнум. В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 115 794 проведённых ПЦР-тестов, выявили 7906 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 90 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 16 февраля.
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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 602 034, смертельных случаев — до 27 652.
Верховный суд 19-го управления уголовных дел Турции отменил постановление от 14 декабря 2020 года о введении наказания в соответствии с законом об административных нарушениях в отношении тех, кто нарушил меры борьбы с коронавирусом.