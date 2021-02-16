Милан, Италия, 17 февраля, 2021, 00:35 — ИА Регнум. В очереди на вакцинацию от коронавируса в регионе Ломбардия (Милан) стоят более ста тысяч человек, передают местные СМИ во вторник, 16 февраля.

Франческо Гварди. Венеция. Площадь Сан-Марко. 1750-е

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В социальных сетях жители жалуются на катастрофическую ситуацию с организацией вакцинации.

«На горячей линии говорят: ваш номер в очереди на запись на вакцинацию — 104 тысячи, приблизительное время ответа оператора — один час, если вы повесите трубку, вы потеряете свой приоритет в очереди», — так звучит один из комментариев.

Представители местных властей, в свою очередь, подтверждают, что имеют место «некоторые замедления в проведении вакцинации», и обещают, что вопрос будет решен «в ближайшие дни».

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

По данным на16 февраля, в Италии умер 94 171человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на336 (днем ранее— на 258). Число подтвержденных носителей выросло на10 386(днем ранее — на7351). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 739 591 — 4,5% населения страны. В настоящее время заражены393 686человек — на4412 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 294 352 человека (за день этот показатель вырос на 5154), что составляет 2,15% населения Италии. В последние дни этот показатель почти не увеличивается. В ряде регионов Италии местные СМИ сообщают о проблемах с организацией вакцинации.