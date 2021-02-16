Санкт-Петербург, 16 февраля, 2021, 16:07 — ИА Регнум. В Ленинградской области ожидается резкое понижение температуры воздуха. А 18 февраля в регионе ударят морозы до минус 33 градусов. Об этом 16 февраля предупредило ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний хвойный лес в Ленобласти

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По данным Северо-Западного управления по метеорологии, в среду, 17 февраля, ночью на территории Ленинградской области местами ожидается понижение температуры воздуха до минус 26 градусов. На дорогах будет гололедица.

В четверг, 18 февраля, ночью и утром местами ожидается изморозь. Температура воздуха ночью составит −24…−29 градусов, местами −30…−33 градусов. На дорогах гололедица.

В пятницу, 19 февраля, ночью местами ожидается понижение температуры воздуха до минус 26 градусов. На дорогах также будет гололедица.