Москва, 16 февраля, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Заниматься самолечением заражённым коронавирусом нового типа людям не следует. Об этом 16 февраля заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев на телеканале «Россия 24».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Таблетки

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«Антибиотики не действуют напрямую на коронавирус. Это уже доказано. Такие обсуждения действительно были, в марте прошлого года были сообщения, что азитромицин может действовать на коронавирус. Сейчас мы знаем, что он не действует, а в ряде случаев может иметь отрицательный эффект», — заявил Лукашев.

Коронавирусная инфекция — это очень сложный процесс, где одни лекарства эффективны на ранней стадии, другие на поздней стадии, отметил он.

«И неправильное их применение может иметь обратный эффект, то есть очень легко навредить. Поэтому я не рекомендую заниматься самолечением в случае коронавирусной инфекции», — подчеркнул эксперт.