Сосновый Бор, Ленинградская область, 16 февраля, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Ленинградской области полным ходом идет уборка снега после обильного ночного снегопада. Больше всего снега — около 4 см — выпало минувшей ночью в городе Сосновый Бор, где расположена Ленинградская АЭС, а также в Лужском, Кингисеппском, Сланцевском и Ломоносовском районах. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству (КДХ) Ленобласти.

КДХ Ленобласти Уборка снега в Ленобласти

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Помимо этого, достаточно сильным был снегопад в Гатчине, Кировском, Бокситогорском, Тихвинском, Волховском районах. Везде на уборку снега еще с ночи вышли десятки единиц техники и дорожные рабочие.

«В целом коммунальные службы со своей работой справляются неплохо, жалоб и нареканий от граждан за время снегопада практически не поступало», — уточнили в КДХ.

Отметим, по данным синоптиков, умеренный снегопад продлится в течение всего дня, а ночью со вторника на среду, 17 февраля наступит резкое похолодание.