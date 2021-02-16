Южно-Сахалинск, 16 февраля, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Мощный снежный циклон, пришедший на Сахалин и Курилы в ночь на 16 февраля, не собирается отступать от островного региона. В среду 17 февраля в области продолжатся сильные осадки и ветер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Константин Александрович Трутовский. Пурга, 1887

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По прогнозам областного управления Росгидромета, в Южно-Курильском, Курильском и Северо-Курильском районах пройдут сильные осадки. Ожидается ветер с порывами до 25−30 м/с.

Сильный снег, метель с видимостью 500 м и менее, ветер от 20 до 25 м/с, а местами ураганный ветер с порывами до 33 м\с ожидаются 17 февраля в Охинском, Ногликском, Александровск-Сахалинском, Тымовском, Смирныховском, Поронайском районах.

Менее интенсивное влияние циклон будет оказывать на Южно-Сахалинск, Углегорский, Макаровский, Томаринский, Холмский, Долинский, Анивский, Невельский, Корсаковский районы. На этих территориях в среду 17 февраля прогнозируется ночью сильный снег, который днём перейдёт в умеренный. Ветер также ослабнет до 13−18 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 16 февраля порывами ветра на одной из заправочных станций сдуло колонку, пишет телеграм-канал «ЧП Сахалин». На Итурупе в Курильске сильными порывами ветра сорвало часть кровли со здания школы. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко поручил оперативно отремонтировать повреждённое кровельное покрытие.