Южно-Сахалинск, , 09:21 — REGNUM На Сахалине продолжает бушевать снежный циклон. Порывами ветра на одной из заправочных станций сдуло колонку, пишет телеграм-канал «ЧП Сахалин».

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Колонка упала из-за сильного ветра в Александровск-Сахалине.

Непогода обрушилась на островной регион ночью 16 февраля. Как сообщает пресс-служба правительства Сахалина, в области идёт мокрый снег и дождь. На севере порывы ветра достигают 15 м/с, на юге — 25 м/с, на Курилах — 30 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, на Итурупе в Курильске сильными порывами ветра сорвало часть кровли со здания школы. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко поручил оперативно отремонтировать повреждённое кровельное покрытие.