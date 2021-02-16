Севастополь, 16 февраля, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал крупному акционеру «Севастопольского морского банка» (СМБ) и экс-главе совета директоров Александру Анненкову в удовлетворении иска. Бывший замминистра путей сообщения России пытался обжаловать довыпуск акций банка Севастополя, указывая на то, что в результате этого шага его доля «размылась», то есть относительно общего размера уставного капитала в процентном соотношении снизилась при сохранении общего количества акций. Вердикт суда ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

«Севастопольский морской банк»

«В удовлетворении исковых требований Анненкова Александра Васильевича (г. Севастополь) о признании незаконным выпуска акций акционерного общества «Севастопольский морской банк» (299 001, г. Севастополь, ул. Брестская, дом 18-а, ОГРН: 1 149 204 013 397, ИНН: 9 203 001 743) на основании решения от 02.07.2020 года №1 отказать», — отметила судья Звягольская.

Мотивированное решение пока не обнародовано.

Анненков, которому ещё в декабре 2019 года в банке принадлежало более 19%, пытался оспорить фактическое наращивание уставного капитала банка через довыпуск акций по закрытой подписке. Истец утверждал, что в преддверии запланированного годового общего собрания, где будут решаться кадровые вопросы, уменьшение долей акционеров относительно уставного капитала приведёт к нарушению их имущественных интересов, так как на важные вопросы повестки повлиять они смогут в меньшем объеме, чем ранее.

Общее собрание банка, который в январе 2020 года попал под санацию, прошло в ноябре 2020 года. На нём были сформированы коллегиальные органы управления банком в новом составе. На сегодня данные об акционерах банка не раскрываются. Позднее банк войдёт в структуру РНКБ Банка (своего санатора) через присоединение.

Как сообщало ИА REGNUM, Анненков уже пытался оспорить некоторые решения ЦБ РФ, но неудачно. Сделали топ-менеджеры и попытку оспорить вопросы, которые касаются санации.