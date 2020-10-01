1 октября 2020 | Время чтения 7 мин

Анастасия Степанова, , 06:26 — REGNUM Интересная ситуация складывается в «Севастопольском морском банке», среди акционеров которой есть не только граждане России, но и Украины. Топ-менеджеры банка засыпали арбитраж исками, в которых пытаются оспаривать снижение уставного капитала до одного рубля, а также прочие моменты в процедуре оздоровления, введённой ведомством Эльвиры Набиуллиной ещё в январе 2020 года. ИА REGNUM попыталось разобраться, что происходит в морском банке.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

По банку Севастополя ударили санкциями и «украинскими активами»

История банка: об активах и акционерах

АО «Севастопольский морской банк» (СМБ) ведёт историю с мая 1994 года. Банком России он был зарегистрирован в мае 2014 года и входил в ассоциацию банков Крыма и Севастополя, но в июле 2018 года она была ликвидирована.

В активе банка — доли в двух компаниях: 100% в «Капитал плюс», которое занимается управлением недвижимостью и работает с осени 2019 года, но с апреля 2020 года числится в стадии ликвидации, и 80% в ООО «Ангарант», которое учреждено для консультирования в коммерческих вопросах в июне 2016 года. Второй совладелец «Ангаранта» — акционер банка, председателя совета директоров Александр Васильевич Анненков. Третья часть доли (около 10%) числится как собственная доля фирмы, созданной после реорганизации АО «Страховая компания «Ангарант». В апреле 2020 года ряды собственников покинуло ООО «ТИС-Крым», принадлежащее Анненкову, а в июне у фирмы с уставным капиталом более 105 млн рублей поменялся директор.

Непосредственно на балансе банка ранее фигурировали 26% акций санатория «Утёс» в Алуште.

Возвращаясь к банку Севастополя. На конец декабря 2019 года в списке крупных акционеров, помимо Анненкова с долей влияния 19,42%, было ещё восемь физлиц. В их числе — два гражданина Украины: Ирина Симоненко с долей 9,99% и Ярослав Новиков с долей 9,99%, а также россияне Владислав Суслов с долей 9,99%, Евгения Жарина — 9,99%, Максим Зеркаль — 9,75%, Виктория Мартыненко, Сергей Букан, Ирина Горбанева — по 9,99%. При этом ещё осенью 2019 года в отчётности банка в качестве лиц, оказывающих на него значительное влияние, указывались член совета директоров и бывший его председатель Ольга Спиридонова, которая некоторое время работала в «Анрусстрансе», и Вадим Колесниченко. На этих двух акционеров тогда приходилось более 69%. В документации на конец 2019 года они уже фигурировали с небольшими долями. Более того, в 2020 году информация по аффилированным лицам не раскрывалась, а сам документ содержал указание, что «не раскрывается в соответствии с актом правительства Российской Федерации».

Финансовые итоги банка

В 2016—2018 годах руководство банка активно писало обращения в Минфин России, Центробанку РФ и российскому правительству. Просило принять «во внимание нестандартную ситуацию», а точнее, наличие украинских активов в общем кредитном портфеле. Эти активы банкиры хотели бы вывести, а на формирование резервов получить рассрочку. Настаивали и на включении банка в список тех, кто пострадал от санкций, так как АО находится в списке индивидуальных блокирующих санкций США — SDN (Specially Designated Nationals). По итогам 2018 года банк продемонстрировал многомиллионный убыток (после налогообложения — 50,906 млн рублей), а по итогам 2019 года общество уже показало прибыль на уровне 224 млн рублей.

«Основным источником прибыли, наряду с доходами от активных операций, расчетно-кассового обслуживания и валютно-обменных операций, явился доход от прекращения обязательств по договорам субординированных депозитов в размере 305 759 тыс. рублей. В структуре активов наибольший удельный вес имеет ссудная задолженность юридических лиц — 30,14%. В структуре обязательств наибольшую долю занимают средства физически лиц — 60,27%. Объем привлечённых средств в отчетном периоде значительно снизился: средства юридических лиц на 709 134 тыс. рублей, физических — на 295 067 тыс. рублей», — отмечалось в отчётности за 2019 год.

Санацией в ответ на обращение

Несмотря на показанную СМБ по итогам 2019 года прибыль, 29 января 2020 года Банк России принимает решение о санации. С этого момента приостанавливается деятельность руководящих органов и назначается временная администрация в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Приказом регулятора от 8 апреля 2020 года размер уставного капитала банка был уменьшен до одного рубля.

Введение процедуры оздоровления было обосновано в том числе и тем, что на балансе банка имеются неработающие активы в виде кредитов, выданных до присоединения Крыма и Севастополя клиентам с Украины, а также крымским заёмщикам, чье финансовое положение ухудшилось. Объем такой задолженности на начало 2020 года составил 720 893 тыс. рублей.

«Проведение банком мероприятий по взысканию данной задолженности в Украине практически не представляется возможным, поскольку банк и его акционеры включены украинскими властями в санкционные списки, таким образом, решение вопроса погашения проблемной задолженности перешло во внешнеполитическую плоскость, а банк в результате оказался ограничен в финансовых инструментах и потерял значительную долю доходов», — отмечалось в финансовой отчётности.

По предписанию регулятора от конца января 2020 года банк сформировал резервы под кредитные риски по кредитам, выданным гражданам Украины, — 546 822 тыс. рублей, а также резерв по требованиям к кредитным организациям-нерезидентам — 56 679 тыс. рублей и скорректировал стоимость имущества, уменьшив ее на более чем 118 млн рублей. Это привело к тому, что «собственный капитал банка снизился до отрицательного значения и были нарушены нормативы Н1.0, Н1.2, Н6 и Н25».

Санация в «Севастопольском морском банке» была продлена с 27 июля 2020 года приказом ЦБ РФ — ещё на полгода, то есть до конца декабря. При этом в июне АСВ сообщила, что инвестором в рамках процедур по финансовому оздоровлению банка является ПАО «Российский национальный коммерческий банк» («РНКБ Банк») и в дальнейшем предусмотрена реорганизация в форме присоединения морского банка к инвестору.

Санация предполагает финансовую помощь со стороны АСВ в размере 740,9 млн рублей за счёт кредитов Банка России. Срок помощи — десять лет, а направят средства на покрытие дисбаланса между справедливой стоимостью активов и обязательств АО «Севастопольский морской банк» и его докапитализацию.

Судебные споры

Несмотря на многочисленные письма в ЦБ РФ фактически с просьбой о помощи, санации оказались рады не все топ-менеджеры и акционеры, если судить по тем искам, что поступили в арбитражи.

14 мая 2020 года крупный бенефициар Александр Анненков, к которому позднее присоединилась и бывший глава правления Татьяна Герасимова, подал иск к ЦБ РФ. В деле речь шла о признании недействительным приказа №ОД-597 от 08.04.2020 года. Этим документом размер уставного капитала севастопольского банка уменьшили до одного рубля «в связи с установлением Банком России отрицательного значения величины собственных средств (капитала)» кредитной организации. Дело на сегодня приостановлено, пока не будет до конца разрешен другой судебный спор — по делу А84−4324/2020.

Последнее начато также по инициативе Анненкова, но в августе 2020 года. 1 октября арбитраж Москвы должен рассмотреть иск о признании некой отчётности недостоверной. Вероятно, речь идёт о тех финансовых данных, на основании которых собственный капитал был снижен до рубля и банку пролонгировали санацию. Подробности по делу пока неизвестны.

Но и эти споры не единственные. Так, в московском арбитраже имеется не до конца рассмотренный иск Герасимовой «о признании незаконным решения ЦБ РФ от 21.04.2020 г. №14−2-5/3032ДСП об отказе в удовлетворении жалобы Герасимовой Т. В. на решение о признании деловой репутации не соответствующей требованиям, установленным федеральными законами». Она же пытается оспорить, признав недействительным, приказ №3/1/2901 от 29.01.2020 года. В этот день ЦБ РФ, участвующий в споре третьим лицом, возложил на АСВ функции временной администрации. А госкорпорация, которая в споре является ответчиком, в свою очередь приняла эти полномочия. Тогда же согласно плану оздоровления в качестве инвестора был приглашён и «РНКБ Банк». Иск будет рассмотрен 22 октября 2020 года.

До конца 2020 года судьба банка Севастополя будет решена, так как в декабре истечёт очередной срок его оздоровления.