Севастополь, , 03:53 — REGNUM Судья арбитража Севастополя Погребняк отказал бывшему председателю совета директоров и крупному акционеру АО «Севастопольский морской банк» Александру Анненкову в признании некой отчётности недостоверной. Решение суда в полном виде пока не изготовлено и детали неизвестны, но, вероятно, речь идёт об отчётности, на основании которой в отношении банка была введена или продлена процедура санации. Вердикт арбитража может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

«В удовлетворении иска отказать», — говорится в результативном определении суда.

В иске речь шла о признании отчётности недостоверной, ответчиком выступал сам банк. Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», которая выполняла функции временного управляющего, выступает в деле третьим лицом.

«В судебном заседании 01.10.2020 гоа представитель ответчика заявил ходатайство, ссылаясь на то, что истцом выбран способ защиты права, не соответствующий положениям ст. 12 ГК РФ», — отмечалось в материалах дела.

Судья довод отклонил и иск рассмотрел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, банк находится под процедурой санации с января 2020 года. Заявлялось, что в перспективе он может войти в структуру санатора, которым выбран РНКБ Банк. Бывшие топ-менеджеры банка пытались оспорить ряд документов, принятых ЦБ РФ и АСВ, но безуспешно.

Анненкову, который в 1999—2000 годы занимал пост заместителя министра путей сообщения РФ, в банке принадлежит пакет акций — более 19%.

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