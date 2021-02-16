Санкт-Петербург, 16 февраля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Ленинградской области последствия мощного ночного снегопада на региональных трасах ликвидируют 400 единиц спецтехники и 536 дорожных рабочих. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству (КДХ) Ленобласти.

Пресс-служба КДХ ЛО Снегоуборочная техника на дорогах Ленобласти

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Как отметили в ведомстве, на утро вторника уже очищено свыше шести тысяч километров покрытия и обочин, работа продолжается. Для обработки трасс уже использовано 32 тонны чистой соли.

«Контролировать качество уборки областных магистралей помогают жители и автомобилисты: на горячую линию «Ленавтодора» поступило девять заявок из Гатчинского, Ломоносовского, Тосненского, Выборгского, Всеволожского и Лодейнопольского районов. Все они были оперативно переданы районным ДРСУ для исполнения», — уточнили в КДХ.

Напомним, обращения принимаются круглосуточно на горячую линию «Ленавтодора» — 8 (812) 251-42-84 .

Дорожники призывают водителей быть внимательными, избегать резких маневров, пропускать экстренные службы и спецтехнику.

Отметим, умеренный снегопад продлится в течение всего дня 16 февраля, а ночью на 17 февраля наступит резкое похолодание.