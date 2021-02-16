Санкт-Петербург, 16 февраля, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в ночь с 15 на 16 февраля выпало 6,5 см снега: согласно прогнозу, снегопад будет идти весь день во вторник. На дороги города ночью вышли более одной тысячи единиц техники и 333 дворника. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника в Петербурге

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Утром 16 февраля город на Неве от снега вышли убирать 1048 машин и 1271 дворник. Помимо этого, аллеи, бульвары, парковые и садовые дорожки приводят в порядок еще 125 единиц техники и 635 специалистов.

«С городских улиц за минувшие сутки собрали и вывезли почти 13 тыс. кубометров снега. Всего с начала зимнего режима работы на снегоприемные и снегоплавильные пункты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» дорожные службы доставили свыше 620 тыс. кубометров снега», — рассказали в ведомстве.

За прошлые сутки в городе было использовано 3,7 тыс. тонн песко-соляной смеси. Её применяют для того, чтобы предотвратить образование скользкости и обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов.

Напомним, дежурная служба Комитета круглосуточно принимает звонки от жителей, связанные с уборкой городских улиц, по телефону: (812) 314−60−13. За работой уборочной техники можно следить в онлайн-режиме.