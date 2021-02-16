Москва, 16 февраля, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Росавиация отказала авиакомпаниям в заключении соглашений на осуществление субсидируемых перевозок из городов Дальнего Востока в Санкт-Петербург. Причиной отказа стала недостаточность лимитов бюджетных обязательств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская авиация

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Таким образом, по льготным билетам пока невозможно улететь в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы, Якутска.

Также из-за отсутствия лимитов отказано в осуществлении перелётов по субсидируемым билетам авиакомпаниям «Сибирь», «Якутия», «АЛРОСА», «Уральские авиалинии» и «Северный Ветер» по маршрутам Чита — Москва — Чита, Якутск — Москва — Якутск.

Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация подвела итоги отбора авиакомпаний, которые получат субсидии из федерального бюджета, для льготных перевозок жителей Дальнего Востока.