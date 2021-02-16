Москва, , 06:38 — REGNUM Росавиация подвела итоги отбора авиакомпаний, которые получат субсидии из федерального бюджета, для льготных перевозок жителей Дальнего Востока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Гражданская авиация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в отборе приняли участие восемь авиакомпаний.

По маршрутам Магадан — Москва — Магадан, Южно-Сахалинск — Москва — Южно-Сахалинск, Хабаровск — Москва — Хабаровск, Владивосток — Москва — Владивосток и Петропавловск-Камчатский — Москва — Петропавловск-Камчатский перевозки по субсидируемым авиабилетам будет осуществлять ПАО «Аэрофлот».

На маршруте Анадырь — Москва — Анадырь льготные билеты будет продавать ПАО «Авиакомпания «Ютэйр».

ОАО АК «Уральские авиалинии» будет работать по субсидируемым авиабилетам на маршруте Благовещенск — Москва — Благовещенск.

Право на осуществление льготных авиаперевозок из Мирного в Москву и обратно получило АО «Авиакомпания АЛРОСА». Она же будет работать на маршруте Полярный — Москва — Полярный.

АО «Авиакомпания «Якутия» будет предоставлять льготные авиаперевозки из Нерюнгри в Москву и обратно.

По маршруту Улан-Удэ — Москва — Улан-Удэ с льготными пассажирами будет работать АО «Авиакомпания «Сибирь».

Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» 12 февраля открыл продажи льготных субсидируемых билетов для жителей Дальнего Востока. Стоимость билета в одно направление составляет 10 200 рублей. По такой цене можно улететь из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Магадана в Москву и обратно.