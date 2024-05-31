Варшава, 15 февраля, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Все учителя, которые изъявили желание привиться от COVID-19, должны быть вакцинированы до 10 марта. Об этом, как передает RMF FM, сообщил 15 февраля глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 в Польше Михал Дворчик во время пресс-конференции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

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»Мы планируем, что учителя будут вакцинированы не позднее 10 марта. Возможно, это произойдет раньше. Особое внимание к данной группе населения вызвано стремлением как можно скорее восстановить очное обучение в школах для всех классов», — отметил Дворчик.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля министр образования Польши Пшемыслав Чарнек объявил, что дистанционное обучение для учеников средних и старших классов продлится как минимум до начала марта. Ранее он отмечал, что при оптимистическом развитии ситуации очная форма образования в школах Польши может быть возвращена к середине февраля.