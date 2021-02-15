Кальяри, Италия, 15 февраля, 2021, 20:14 — ИА Регнум. Для въезда на остров Сардиния понадобится иметь «антикоронавирусную» справку, с таким предложением выступил в понедельник, 15 февраля, глава региона Кристиан Солинас.

NASA Сардиния. Снимок из космоса

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Туристы или приезжающие на Сардинию по делам могут предоставить либо данные отрицательного теста на коронавирус, либо данные о прохождении вакцинации.

Предполагается, что эта мера, которая должна снизить распространение вируса на острове, начнет действовать еще до начала купального сезона.

По данным на15 февраля, в Италии умерли 93 835человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на258 (днем ранее— на 221). Число подтвержденных носителей выросло на7351(днем ранее — на11 068). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 729 223 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены398 098человек — на4685 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 281 999 человек (за день этот показатель вырос на 2062), что составляет 2,13% населения Италии.