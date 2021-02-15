Санкт-Петербург, 15 февраля, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Петербургу не следует торопиться снимать коронавирусные ограничения. Об этом 15 февраля заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

ИА REGNUM Александр Беглов

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Он отметил, что с начала текущей недели в Петербурге стало на две тысячи ковидных коек меньше, а некоторые стационары возвращаются к плановому приему больных и своей профильной работе.

С 12 февраля фуд-корты и фуд-плейсы могут работать с заполняемостью в 50%, а театры, кинозалы и концертные залы — в 75%, музеи же могут водить группы уже не по 5, а по 20 человек.

«Всё это серьезные шаги для Петербурга. Спешить с дальнейшим снятием ограничений нельзя. Необходимо просчитывать и контролировать каждый следующий шаг», — заявил Беглов в эфире «Радио России. Санкт-Петербург».

По его мнению, петербуржцы стали гораздо ответственнее относиться к ношению масок и перчаток.

Беглов напомнил, что бессимптомных больных, по оценкам врачей, в Петербурге более 1 млн человек, в то время как в официальной статистике значатся чуть более 354 тысяч инфицированных за время пандемии.

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Напомним, 14 февраля в Петербурге зафиксировано 1093 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.