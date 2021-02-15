Санкт-Петербург, , 11:19 — REGNUM В Петербурге постепенно продолжает падать количество новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом 15 февраля сообщает федеральный оперативный штаб.

0 Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

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За последние сутки в городе зафиксировали 1093 новых случая заражения. Это на шесть случаев меньше, чем днем ранее. В целом в подобных пределах заболеваемость держится уже около недели.

Всего с начала пандемии в Петербурге коронавирусом заразились в Петербурге 354 196 человек, согласно официальным данным.

Выздоровели от COVID-19 в городе 269 203 человека, включая 1497 выписанных за последние сутки.

Напомним, на минувшей неделе количество активных больных в стационарах и на амбулаторном лечении уменьшилось более чем на 15%, а количество госпитализаций сократилось почти на 9%.

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Добавим, в России за сутки подтвердили 14 207 новых случаев заражения, их общее число достигло 4 086 090.

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