Москва, 15 февраля, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Повышенный «оранжевый» уровень погодной опасности в Московском регионе, объявленный из-за аномальных морозов, продлён до вторника, 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега после метели в Москве

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По шкале интенсивности погодных явлений «оранжевый» уровень означает, что «погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».

Действие предупреждения для Москвы и Подмосковья продлено до 22:00 16 февраля. Отмечается, что в отдельных районах столбики термометров в дневные часы могут опускаться до — 21° C, ночью до −25…−27° C.

В Комплексе городского хозяйства заверили, что теплоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме, температура теплоносителя в системе городского отопления остаётся максимальной — 130° C.

«К оперативному реагированию на нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад, сформированы запасы резервного топлива, подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня в мэрии Москвы сообщили, когда будут полностью устранены последствия сильных снегопадов в столице.