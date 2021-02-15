Санкт-Петербург, 15 февраля, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Сильный ветер с порывами до 15 м/с и обильный снегопад придут в Северную столицу во вторник, 16 февраля. Об этом 15 февраля предупредило ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний Санкт-Петербург

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Как уточняет ведомство, согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Петербурге ожидается снег, местами сильный, ветер юго-западный, западный, порывами до 15 м/с.

«На дорогах снежный накат, гололедица, сложная обстановка», — говорится в сообщении.

«Воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе», — рекомендуют в ГУ МЧС.

Снег накроет Петербург ночью, в отдельных районах пройдет метель. Температура воздуха ночью −9…−11 градусов, днем −5…−7 градусов. Атмосферное давление ночью и утром будет понижаться, днем — повышаться.

Напомним, что о неблагоприятных погодных условиях спасатели предупредили и жителей соседней Ленинградской области.