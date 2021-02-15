Берлин, 15 февраля, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Российская вакцина от COVID-19 может быть использована в Германии в случае её одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Еврокомиссией. Об этом 15 февраля заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Mil.ru Вакцина «Спутник-V»

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По его словам, безопасная и эффективная вакцина должна приветствоваться вне зависимости от того, в каких лабораториях она была создана.

«Но условием является общеевропейская сертификация в ЕМА и разрешение ЕК к общеевропейскому применению», — заявил он.

В случае если российская сторона представит всю необходимую документацию, то вакцина может применяться в Германии и других странах Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» в ходе итоговой, третьей фазы исследований показала эффективность 91,6%. Результаты испытаний были опубликованы в авторитетном международном медицинском журнале The Lancet.

После публикации президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию канцлера Германии Ангелы Меркель, заявившей ранее, что в Евросоюзе «будут рады» всем вакцинам, которые получат одобрение европейского регулятора, в том числе и вакцине «Спутник V».

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