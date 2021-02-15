В Стокгольме назвали число страдающих от постковидного синдрома детей
Стокгольм, 15 февраля, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Все больше и больше детей проходят обследование в целях обнаружения постковидного синдрома в недавно открывшейся специализированной клинике при больнице Астрид Линдгрен в Стокгольме. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
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Первоначально предполагалось, что клиника примет порядка 20 детей. Однако число маленьких пациентов уже превысило 40 человек. Всего же в Стокгольмском регионе, согласно данным журналистов SVT Nyheter, от постковидного синдрома страдают 214 детей.
«Кто-то из них ходит в школу, кто-то полностью прикован к постели», — прокомментировала главный врач клиники Малин Рид Линдер.
По статистике, добавил он, средний возраст детей, которым поставлен диагноз «постковидный синдром», составляет 11−13 лет.