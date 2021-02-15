Стокгольм, 15 февраля, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Ожидать послабления карантинных ограничений, введенных в Швеции из-за пандемии коронавирусной инфекции, этой весной не стоит. Об этом со ссылкой на заявление государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла сообщила газета Aftonbladet.

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»Исходя из того, как ситуация выглядит сейчас, я считаю оптимистичным полагать, что так будет продолжаться до лета, но все зависит от того, удастся ли нам доставить сюда вакцину в такой мере, чтобы мы могли чувствовать себя с ней в безопасности. Сейчас я с трудом представляю, что весной можно будет снять ограничения для проведения массовых мероприятий», — заявил Тегнелл.

В ходе своего интервью эпидемиолог также прокомментировал порядок проведения чемпионата Швеции по футболу в этом году. По его словам, для присутствия публики на стадионах в стране должна наблюдаться стабильная эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса.