Париж, 14 февраля, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон указал на необходимость использования российской и китайской вакцин от COVID-19 для победы над пандемией. Об этом 14 февраля сообщает газета Journal du Dimanche.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

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По его словам, разработанные РФ и КНР препараты необходимо включать в программы по борьбе с COVID-19 сразу после прохождения их сертификации Всемирной организацией здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон заявил, что публикация в научном журнале The Lancet о российской вакцине от COVID-19 «Спутник V» дала возможность странам ЕС больше узнать о данном препарате.

Французский лидер указал, что в случае одобрения вакцины ее смогут использовать во Франции, и подчеркнул, что это будет не политическое, а научное решение.

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