Мехико, 14 февраля, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Первая поставка российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Мексику ожидается на следующих выходных (20−21 февраля), заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «'Спутник V'»

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Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что мексиканский регулятор заключил с фондом соглашение на закупку 24 млн доз препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе состоявшейся 5 февраля пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель заявил, что его страна находится на завершающем этапе переговоров, темой которых является приобретение мексиканским правительством вакцины от COVID-19 у российских властей.

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