Москва, 14 февраля, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Март и начало апреля в Москве будут холодными, заявил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Весна

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«По долгосрочным прогнозам, март примет эстафету холода, по моим оценкам, месяц будет на 1−4 градуса холоднее нормы с небольшим дефицитом осадков. Причём с пролонгацией на начало апреля», — сказал он в интервью РИА Новости.

Вместе с тем вторая половина апреля, май и летние месяцы будут теплыми и местами жаркими, добавил Тишковец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что центральную Россию устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений начнётся с 28 марта.

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