Берлин, 14 февраля, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Глава Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Линднер призвал не исключать допуска вакцин от COVID-19 на национальном уровне в ФРГ в качестве крайней меры. Об этом он заявил в интервью газете Welt am Sonntag.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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Он напомнил, что обычная процедура сертификации через Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) предпочтительнее допуска на национальном уровне.

«Однако национальный допуск нельзя исключать в качестве крайней меры, но стремление должно быть к европейской сертификации», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля британский журнал Spectator опубликовал материал, согласно которому власти Германии присматриваются к российскому препарату «Спутнику V» из-за катастрофы с вакцинами, которая произошла в Евросоюзе.

По словам министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана, Берлин не исключает начала производства российской вакцины против коронавирусной инфекции на территории Евросоюза и готов поддержать производство препарата, который пока не сертифицирован в Европе.

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