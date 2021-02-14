Абу-Даби, 14 февраля, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Объединённые Арабские Эмираты встретился с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего вооруженных сил ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном, сообщает 14 февраля пресс-служба президента Украины.

President.gov.ua Владимир Зеленский в ОАЭ

В ходе встречи президент Украины подчеркнул необходимость вывести экономические отношения между двумя странами на новый уровень.

«У наших народов много контактов, более дружественными и теплыми должны быть и экономические контакты», — заявил Зеленский, выразив уверенность в том, что совместными усилиями могут быть разработаны современные большие проекты.

В ходе встречи был отмечен потенциал двух государств в вопросе увеличения в ближайшие пять лет товарооборота в несколько раз.

Также президент Украины заявил, что украинская сторона в дальнейшем будет оставаться надежным поставщиком и гарантом продовольственной безопасности ОАЭ и других стран региона.

«Есть все возможности для интенсификации агроинвестиций в Украину и увеличения таким образом экспорта украинской аграрной продукции в десятки раз», — говорится в сообщении пресс-службы украинского лидера.

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в энергетике, инфраструктуре. Обсуждалось также военно-техническое, научно-техническое сотрудничество, а также сотрудничество в области искусственного интеллекта и совместного исследования космоса.

Президент Украины в ходе встречи сообщил о реформах на Украине, в частности о земельной реформе и украинском законодательстве по защите иностранных инвестиций.

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Также обсуждался вопрос противодействия распространению коронавирусной инфекции. Владимир Зеленский поблагодарил шейха Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна за предоставленную украинской стороне гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом и договорился о дальнейшем сотрудничестве в данной сфере.

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