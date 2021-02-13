Киев, , 23:30 — REGNUM Власти Украины намерены развивать отношения с ОАЭ. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в интервью агентству WAM.

«Наша страна уделяет особое внимание развитию отношений с Эмиратами, — сказал глава государства, заявление которого обнародовано на сайте офиса президента Украины. — Максимальное углубление и расширение двусторонних отношений с ОАЭ является приоритетом нашей внешней политики».

Зеленский добавил, что Украина и ОАЭ могут найти новые механизмы для активизации отношений, а также наполнить двустороннее сотрудничество «новыми конкретными проектами».

Как передавало ИА REGNUM, 13 февраля в сообщении офиса президента Украины отмечалось, что три проекта законов, касающихся реформы в системе правосудия страны, внесёт в Верховную раду президент Владимир Зеленский.

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