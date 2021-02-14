Киев, 14 февраля, 2021, 09:49 — ИА Регнум. На Украине в минувшие сутки инфицирование коронавирусом подтвердили у 3094 человек, сообщил 14 февраля министр здравоохранения страны Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

(сс) Mstyslav Chernov Палата для больных COVID-19. Украина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

По данным минздрава с начала пандемии заражение коронавирусом на Украине подтвердили у 1 271 143 человек, 1 114 301 из них выздоровел (2002 человека за сутки), 24 330 — скончались (45 человек за сутки).

В минувшие сутки в медицинские учреждения госпитализировали 1917 пациентов, больных COVID-19.

За последние сутки больше всего инфицированных выявили в Ивано-Франковской области (483), Черновицкой области (272), а также — в Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях.

Читайте также: На Украине на вакцинацию от SARS-CoV-2 записались 58 тысяч медработников