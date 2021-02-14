Киев, , 08:33 — REGNUM На Украине 58 тысяч медицинских работников, которые работают непосредственно с пациентами, инфицированными коронавирусной инфекцией, записались на вакцинацию от коронавирусной инфекции, заявил 13 февраля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина.

Врач в защитном костюме. Украина (сс) Mstyslav Chernov

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По словам Ляшко, среди тех, кто записался на вакцинацию — персонал больниц, которые занимаются лечением пациентов, больных COVID-19, а также члены экстренных бригад скорой медицинской помощи, выезжающих к больным коронавирусной болезнью.

Он также добавил, что все остатки вакцины, которую получит Украина в рамках первых поставок, будут направлены военным и другим врачам первичной медицинской помощи.

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Напомним, ранее на Украине анонсировали начало вакцинации от коронавирусной инфекции во второй половине февраля.

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