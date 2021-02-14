Киев, 14 февраля, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак пояснил падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского тремя причинами, одна из которых — отсутствие своего телевизионного канала у власти в условиях постоянного «потока лжеинформации». Об этом глава офиса президента Украины рассказал в программе «Украина с Тиграном Мартиросяном» на канале «Украина 24», которая вышла в эфир вечером 13 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алле-оп

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Отвечая на вопрос журналиста, Ермак перечислил три причины падения рейтинга украинского лидера. Первой причиной Ермак назвал некую закономерность, «непростые времена» и пандемию коронавируса, добавив, что данная тенденция наблюдается не только на Украине.

«Причина вторая — против украинской власти целенаправленно все два года работает мощнейшая машина как внутри страны, так и извне… Сегодня поток лжеинформации, не критики, практически откровенных оскорблений, просто не прекращается», — отметил он, добавив, что всем известно, кто является «заказчиком».

Третьим фактором, который по мнению Ермака повлиял на падение рейтинга Владимира Зеленского он назвал отсутствие у власти своего телевизионного телеканала.

«Третья причина… уровень информационной политики… оставляет желать лучшего… Люди… должны чувствовать, что им становится жить лучше, это самое главное. Но и очень важно, что делает власть для того, чтобы им завтра, послезавтра стало жить лучше… Власть не имеет ни одного своего телевизионного канала. Власть в принципе сегодня говорит о том, что она делает теми силами, теми способами, теми каналами, которые у нее есть в распоряжении. Против нее работает абсолютно другая система», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Ермак заявил, что на данный момент вопрос о проведении досрочных парламентских выборов на Украине не стоит на повестке дня.

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Отметим, также глава офиса президента Украины заявил о невозможности выполнить Минские соглашения в их нынешней редакции.

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