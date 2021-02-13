Киев, , 11:32 — REGNUM В действующей редакции Минские соглашения выполнить невозможно. Об этом в фрагменте программы «Украина с Тиграном Мартиросяном» на телеканале «Украина 24» (полная версия выйдет в 21:00 (22:00 мск) 13 февраля) заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает 13 февраля издание Vesti.ua.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению Ермака, в Минские соглашения необходимо внести коррективы. Он прокомментировал это тем, что «на дворе 2021 год». При этом глава офиса украинского президента отметил, что официальный Киев сделает все, чтоб принципы, заложенные в Минских соглашениях, были выполнены украинской стороной.

Вместе с тем Ермак заявил, что соблюдение режима прекращения огня в Донбассе продолжается, несмотря на периодические обострения и потери. Он также отметил необходимость включения Соединенных Штатов Америки в «Нормандский формат».

Читайте также: Глава офиса Зеленского: дальнейшие переговоры по Донбассу вести невозможно