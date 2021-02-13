Киев, , 14:13 — REGNUM Вопрос проведения на Украине досрочных парламентских выборов вообще сейчас не стоит, заявил в телеэфире вечером 12 февраля заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Чиновник отметил, что в офисе президента Украины не видят никакого парламентского кризиса.

«Бывают споры по некоторым темам, но они решаются в процессе обсуждения, в то время как вопросов к голосованию за важные законопроекты у офиса не возникает. Поэтому вопрос досрочных выборов вообще сейчас не стоит. Не думаю, что про это стоит вообще говорить», — сказал он.

Также Тимошенко отрицает информацию о планах власти по созданию нового политического проекта вместо «Слуги народа», заявив, что это исключительно «слухи».

ИА REGNUMнапоминает, что в январе эксперты подсчитали, что народные депутаты парламентской фракции «Слуга народа» в 2020 году обеспечили принятие в Верховной раде собственными силами всего 16% всех законов.

В феврале депутат Верховной рады, один из лидеров «Слуги народа»Никита Потураевзаявил, что в парламенте страны де-факто сложилась коалиция «Слуги народа» и депутатской группы «Доверие», то есть произошло переформатирование монобольшинства.