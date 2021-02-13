Каракас, 13 февраля, 2021, 22:30 — ИА Регнум. В Венесуэлу прибыл самолет с первой партией вакцины от COVID-19 «Спутник V», разработанной в России. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщил ТАСС посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «'Спутник V'»

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»Это первая поставка (вакцины «Спутник V» — прим. ИА REGNUM) в Венесуэлу», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций сообщили, что препарат «Спутник V» вошёл в тройку наиболее популярных во всём мире вакцин от COVID-19.

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