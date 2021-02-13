Хельсинки, 13 февраля, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Власти Финляндии рассмотрят возможность использования вакцин от COVID-19, в том числе «Спутника V», только после получения препаратами одобрения от Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Об этом 13 февраля заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью российским СМИ.

Тверскаяобласть.рф Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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"Мы должны быть уверены в том, что качество разрабатываемых вакцин хорошее и они соответствуют всем критериям», — сказал он.

Он уточнил, что в Финляндии не делают «никаких шагов до принятия решения EMA — если оно даст «зеленый свет», то для нас все вакцины будут равноценны. Но нам нужно подождать решения EMA».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля минздрав Финляндии запретил прививать вакциной против коронавирусной инфекции от британской компании AstraZeneca лиц старше 70 лет.

Всего к началу лета финские власти намерены привить 2,5−3,5 млн жителей страны. При этом вакцинация будет проводиться на добровольной основе.