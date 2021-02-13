Москва, 13 февраля, 2021, 10:36 — ИА Регнум. За минувшую ночь в Москве выпало более 40% месячной нормы осадков — примерно 15 мм. Об этом 13 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные метеобюро Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: в регионах России снова аномалия — трансляция»

По данным на 6:00, за ночь в Москве выпало более 40% нормы, с начала снегопада — 65%, или 15 мм и 24 мм соответственно. При этом в феврале нормой осадков считается уровень 36 мм.

Всю ночь в столице, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», на дорогах были пробки. По данным на 10:30, они достигли девяти баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной непогоды стал мощный циклон «Волкер». Он принёс в город сильный снегопад и метели.